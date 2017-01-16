Разработана специальная керамика для космических кораблей
Учеными ННГУ изобретена специальная керамика для защиты космических кораблей от воздействия высоких температур и радиации.
Три нижегородских фестиваля вошли в топ-200 событий России
Эксперты отобрали 200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня. Вошедшие в топ проекты, получили статус «Национального события 2017» и будут презентованы на международном туристическом рынке.
В Выксе назначили миллион за победу в конкурсе
Объявлен конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского металлургического завода (Нижегородская область), за первое место в котором победителя ждет миллион рублей.
Размер ЕНВД для ряда нижегородских предпринимателей в 2017 году повысится
Размер единого налога на вмененный доход для части предпринимателей в Нижнем Новгороде в 2017 году повысится.
На каждые два места пять претендентов
Именно таково количество добровольцев в Нижнем Новгороде, желающих стать волонтерами на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Партия новых снегоходов для армии
Новые лыжно-гусеничные снегоходы «Беркут» с отапливаемой кабиной будут поставлены для нужд министерства обороны РФ нижегородским заводом-производителем НПО «Транспорт».
Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступили в Кафедральном соборе Антверпена
Концерт известного российского музыканта Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» прошёл в Кафедральном Соборе г.Антверпен (Бельгия) при большом стечении бельгийских зрителей.
В Нижнем Новгороде зацвела самая крупная кувшинка в мире.
Виктория амазонская – самая крупная кувшинка в мире — зацвела в Ботаническом саду Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского.
Вице-премьер Ольга Голодец посетила нижегородский кардиоцентр
Нижегородская область досрочно выполнила поручение президента об увеличении объемов оказания высокотехнологичной медпомощи в 1,5 раза, об этом стало известно во время визита вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец в нижегородский кардиоцентр.
Валерий Шанцев первым проехал сегодня 16 сентября по дублеру Борского моста
Глава Нижегородского области Валерий Шанцев стал первым автомобилистом, который проехал по открывшемуся дублеру Борского моста.
Президент Украины сообщил, что посмертно наградил Орденом свободы российского оппозиционера Бориса Немцова.
Рынок акций России сегодня днем возобновил рост на заявлениях президента России Владимира Путина о достижении договоренностей политиков в Минске о прекращении огня на Украине. К 12:10 мск индекс ММВБ вырос до 1794,77 пункта (+1,8%), индекс РТС подскочил до 866,56 пункта (+4,1%), рублевые цены акций на Московской бирже выросли в пределах 3%.
Переезд чиновников в "новую Москву" начнется не раньше, чем через 2 года, сообщил помощник президента России Аркадий Дворкович.
Нижегородское региональное отделение (НРО) КПРФ 7 апреля примет участие во "Всероссийской акции протеста".
Эксперты отобрали 200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня. Вошедшие в топ проекты, получили статус «Национального события 2017» и будут презентованы на международном туристическом рынке.
Объявлен конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского металлургического завода (Нижегородская область), за первое место в котором победителя ждет миллион рублей.
Глава Нижегородского области Валерий Шанцев стал первым автомобилистом, который проехал по открывшемуся дублеру Борского моста.
Организаторы раскрыли некоторые сюрпризы, заготовленные к 12 июня, когда Нижний Новгород отметит свое 795-летие.
Бывший СССР
Максимальная квота на прием граждан Украины Нижегородской области составила 5160 человек.
Именно такую премию уплатил Михаилу Горбачеву за развал страны Джордж Бушстарший на торжественной церемонии в Филадельфии всего два года назад, в 2008 г.
Завтра исполняется 100 лет со дня рождения Николая Крючкова, советского актера театра и кино.
Сегодня ровно 90 лет назад, 14 ноября 1920 года, Севастопольскую бухту покинули последние корабли белого флота
Выборы пройдут 26 февраля 2016 г. на внеочередном конгрессе ФИФА.
В Ровно 20 лет назад, 3 октября 1990 года, произошло объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году.
Согласно прогнозам ученых скоро начнется ледниковый период.
(к 510-летию открытия) 22 апреля 1500 г. португальская флотилия под командованием дона Педру Алвареша Кабрала случайно открыла земли, которые ныне именуются Бразилией.
Размер единого налога на вмененный доход для части предпринимателей в Нижнем Новгороде в 2017 году повысится.
Новые лыжно-гусеничные снегоходы «Беркут» с отапливаемой кабиной будут поставлены для нужд министерства обороны РФ нижегородским заводом-производителем НПО «Транспорт».
Продовольственная выставка-ярмарка "Осеннее плодородие", организованная по поручению губернатора Валерия Шанцева, открылась в первом павильоне Нижегородской ярмарки 15 сентября.
Группа "ГАЗ" планирует начать серийное производство автобусов нового поколения "ГАЗель Next" на Горьковском автозаводе осенью текущего года.
Экспертами портала недвижимости "Naydidom" проведен анализ лучших районов г. Москвы, где выгодней всего купить квартиру.
Оригинальный метод снижения цен на жилье предложил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
При этом премьер выразил опасение, что граждане могут начать «паразитировть».
Корпорация "Строймонтаж" выводит активы. Первая инстанция Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворила иск Балтийского банка и наложила арест на бизнес-центр комплекса "Монблан". Бизнес-центр служил залогом кредита Балтийского банка в размере 717 млн. руб. ООО "КосМонблан", поручителем по кредиту выступал один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга корпорация "Строймонтаж".
Более 4 тысяч личного состава, 800 единиц военной техники было задействовано в широкомасштабных учениях Сухопутных войск, прошедших в Гороховецком учебном центре на полигоне в Мулино Нижегородской области.
Воинским частям Центрального регионального командования внутренних войск МВД России вручены Боевые знамена нового образца.
На боевое дежурство заступила радиолокационная станция /РЛС/ "Воронеж-ДМ", расположенная под Армавиром.
На оружейной выставке в Абу-Даби начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров рассказал о новой военной доктрине России, комплексах "Искандер" и "Булава", а также о некоторых планах российской армии.
Учеными ННГУ изобретена специальная керамика для защиты космических кораблей от воздействия высоких температур и радиации.
Технология «Лаборатории Касперского» для защиты от фишинга доказала свою эффективность в независимом тестировании.
В настоящее время в Рязани исчерпан ресурс аналогового телевидения. Свободные каналы для размещения новых программ отсутствуют.
В 2008 году на НПС «Холмогоры» проведена реконструкция блока контроля качества нефти (БКН), во время которой на нефтепроводе Холмогоры – Клин были установлены приборы поточного контроля, позволившие не только круглосуточно контролировать показатели качества малосернистой нефти, но и оперативно реагировать на их изменение.
Нижегородская область досрочно выполнила поручение президента об увеличении объемов оказания высокотехнологичной медпомощи в 1,5 раза, об этом стало известно во время визита вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец в нижегородский кардиоцентр.
Нижегородские нейрохирурги предложили лечить падучую, как называют эпилепсию с давних времен, с помощью скальпеля, и успели успешно осуществить первые две операции.
Единственное в ПФО эндоскопическое оборудование для онкологических операций появилось в областном нижегородском онкодиспансере.
В Татарстане создан регистр доноров костного мозга для онкобольных.
Завершился рабочий визит заместителя начальника ГУВД по Нижегородской области генерал-майора милиции Виктора Кабацкого в Северо-Кавказский регион.
Сегодня Конституционный суд РФ, в очередной раз проигнорировав народное мнение, постановил, что после наступления 1 января 2010 года в России не будет применяться смертная казнь, блистательно доказав, что ни о какой демократии в нашей стране не может быть и речи.
ФСИН подает в суд на адвоката Алексаняна.
Суд оставил Алексаняна под стражей.
В Казани осудили организаторов финансовой пирамиды, от участия в которой пострадало более 200 человек в России и за рубежом.
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода принял решение выдворить за пределы РФ заместителя главного редактора британского интернет-издания The Calvert Journal и главного редактора онлайн-журнала The Junket Артура Хауса.
По подозрению в растрате бюджетных средств арестован глава администрации Дивеевского района Нижегородской области Владимир Лопаткин.
Верховный суд Татарстана заключил под стражу подозреваемого в организации финансовой пирамиды экс-капитана казанского футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова.
Из-за разговоров по телефону во время грозы погиб один человек, а второй доставлен в больницу.
Это произошло во время совершения маневра на Горьковском водохранилище.
В поселке Новосмолинский Володарского района Нижегородской области два человека получили ранения, подорвавшись на снаряде.
Аномальные морозы продержатся в московском регионе до конца февраля, и только в начале марта температура вернется к климатической норме
Нижегородские полицейские приняли участие в пресс-конференции, посвященной расследованию дел о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.
Таково мнение подавляющего большинства жителей России, которое они высказали в ходе короткого блиц-опроса.
Предполагается, что трое из 12 убитых в Карабудахкентском районе Дагестана боевиков могут быть гражданами иностранных государств, заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров.
Российские военные базы в Южной Осетии и Абхазии сформированы, и сейчас идет процесс их обустройства
Президент Чувашии Николай Федоров считает крайне актуальной тему чиновничьего произвола в республике.
"Ъ": Сторчак направил в СК собственные показания.
Касьянов вызван в Генпрокуратуру на допрос.
Против спикера ставропольской Думы возбуждено новое дело.
Житель Нижнего Новгорода выставил на продажу уникальный автомобиль марки DeLorean. Внешний вид и салон машины практически идентичны тому, что был снят в мегапопулярном фантастическом фильме "Назад в будущее".
Необычную акцию провели госавтоинспекторы на улицах Нижнего Новгорода - они останавливали абсолютно всех водителей.
Вот уже несколько лет катается на альтернативном биотопливе менеджер одной из нижегородских фирм Алексей Носов.
Дорожные деньги подвергаются в регионах сокращению в первую очередь.
Концерт известного российского музыканта Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» прошёл в Кафедральном Соборе г.Антверпен (Бельгия) при большом стечении бельгийских зрителей.
Памятную медаль выпустят к 120-летию Нижегородского художественного музея и Нижегородского историко-архитектурного музея.
На третьем международном фестивале электронной музыки и технологий Alfa future people, который пройдет в Нижегородской области 22 – 24 июля появится Шатер искусств.
Денис Мацуев откроет XIV Международный фестиваль искусств им. А.Д. Сахарова "Русское искусство и мир", который пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая.
Именно таково количество добровольцев в Нижнем Новгороде, желающих стать волонтерами на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Монтаж крыши стадиона "Нижний Новгород", на котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018, планируется начать в начале августа.
В Москве прошел чемпионат России по тяжелой атлетике среди студентов. Нижегородские спортсмены завоевали три золотых медали.
Студенты ННГУ завоевали призовые места на молодежном первенстве России по бадминтону.
Ученые Самарского университета разработали катализаторы нового поколения для процессов гидрирования непредельных и ароматических углеводородов, в частности, бензола.
В Нижнем Новгороде победителем регионального этапа конкурса "Учитель года России - 2016" стал 30-летний Дмитрий Стожаров, преподаватель английского языка школы № 1 города Перевоза Нижегородской области.
Международная минерально-химическая компания и главный университет России договорились взаимодействовать в сфере подготовки нового поколения химиков.
В Каунасе в гимназии имени Александра Пушкина состоялся финал XXII ежегодной Олимпиады литовских школьников по русскому языку.
17 июня 1972 года начался уотергейтский политический скандал.
105 лет назад была распущена II Государственная Дума Российской империи.
11 июня исполняется 75 лет с начала репрессий в Красной Армии.
1 июня исполняется 50 лет со дня начала народных волнений в Новочеркасске.
Виктория амазонская – самая крупная кувшинка в мире — зацвела в Ботаническом саду Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского.
Во время экспедиции в Нижегородской области орнитолог Алексей Левашкин нашёл гнездо змееяда с птенцом внутри.
В Татарстане за выброс в воздух вредных веществ приостановили работу двух предприятий.
ЛУКОЙЛ реализовал три инвестиционных проекта по защите окружающей среды от вредных выбросов стоимостью более 1 млрд рублей при строительстве нового нефтеперерабатывающего комплекса на заводе в Нижегородской области.
Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердил список социально значимых периодических печатных изданий, которые в рамках подписной кампании на второе полугодие 2016 года получат скидку.
На Чебоксарском заводе промышленных тракторов в рамках церемонии выпуска первого зерноуборочного комбайна АГРОМАШ 4000 объявлен Всероссийский журналистский конкурс на лучшее освещение темы технического перевооружения сельского хозяйства.
Издание победило в XI Ежегодном Всероссийском конкурсе корпоративных медиа, организованном Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
Творческому коллективу газеты Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России исполнилось 50 лет.