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16 января 2017 г. :: Технологии

Разработана специальная керамика для космических кораблей

Учеными ННГУ изобретена специальная керамика для защиты космических кораблей от воздействия высоких температур и радиации.

15 января 2017 г. :: Общество

Три нижегородских фестиваля вошли в топ-200 событий России

Эксперты отобрали 200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня. Вошедшие в топ проекты, получили статус «Национального события 2017» и будут презентованы на международном туристическом рынке.

22 декабря 2016 г. :: Общество

В Выксе назначили миллион за победу в конкурсе

Объявлен конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского металлургического завода (Нижегородская область), за первое место в котором победителя ждет миллион рублей.

24 ноября 2016 г. :: Экономика

Размер ЕНВД для ряда нижегородских предпринимателей в 2017 году повысится

Размер единого налога на вмененный доход для части предпринимателей в Нижнем Новгороде в 2017 году повысится.

06 ноября 2016 г. :: Спорт

На каждые два места пять претендентов

Именно таково количество добровольцев в Нижнем Новгороде, желающих стать волонтерами на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

30 октября 2016 г. :: Экономика

Партия новых снегоходов для армии

Новые лыжно-гусеничные снегоходы «Беркут» с отапливаемой кабиной будут поставлены для нужд министерства обороны РФ нижегородским заводом-производителем НПО «Транспорт».

21 октября 2016 г. :: Культура

Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступили в Кафедральном соборе Антверпена

Концерт известного российского музыканта Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» прошёл в Кафедральном Соборе г.Антверпен (Бельгия) при большом стечении бельгийских зрителей.

26 сентября 2016 г. :: Экологический дозор

В Нижнем Новгороде зацвела самая крупная кувшинка в мире.

Виктория амазонская – самая крупная кувшинка в мире — зацвела в Ботаническом саду Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского.

17 сентября 2016 г. :: Медицина

Вице-премьер Ольга Голодец посетила нижегородский кардиоцентр

Нижегородская область досрочно выполнила поручение президента об увеличении объемов оказания высокотехнологичной медпомощи в 1,5 раза, об этом стало известно во время визита вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец в нижегородский кардиоцентр.

16 сентября 2016 г. :: Общество

Валерий Шанцев первым проехал сегодня 16 сентября по дублеру Борского моста

Глава Нижегородского области Валерий Шанцев стал первым автомобилистом, который проехал по открывшемуся дублеру Борского моста.

Политика

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03 марта 2015 г.
Порошенко посмертно наградил Немцова Орденом свободы

Президент Украины сообщил, что посмертно наградил Орденом свободы российского оппозиционера Бориса Немцова.

12 февраля 2015 г.
Рынок акций России возобновил рост на заявлениях Владимира Путина по ситуации на Украине

Рынок акций России сегодня днем возобновил рост на заявлениях президента России Владимира Путина о достижении договоренностей политиков в Минске о прекращении огня на Украине. К 12:10 мск индекс ММВБ вырос до 1794,77 пункта (+1,8%), индекс РТС подскочил до 866,56 пункта (+4,1%), рублевые цены акций на Московской бирже выросли в пределах 3%.

28 мая 2012 г.
Чиновники не хотят уезжать из Москвы

Переезд чиновников в "новую Москву" начнется не раньше, чем через 2 года, сообщил помощник президента России Аркадий Дворкович.

01 апреля 2012 г.
Правда - оружие честных выборов!

Нижегородское региональное отделение (НРО) КПРФ 7 апреля примет участие во "Всероссийской акции протеста".

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Общество

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15 января 2017 г.
Три нижегородских фестиваля вошли в топ-200 событий России

Эксперты отобрали 200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня. Вошедшие в топ проекты, получили статус «Национального события 2017» и будут презентованы на международном туристическом рынке.

22 декабря 2016 г.
В Выксе назначили миллион за победу в конкурсе

Объявлен конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского металлургического завода (Нижегородская область), за первое место в котором победителя ждет миллион рублей.

16 сентября 2016 г.
Валерий Шанцев первым проехал сегодня 16 сентября по дублеру Борского моста

Глава Нижегородского области Валерий Шанцев стал первым автомобилистом, который проехал по открывшемуся дублеру Борского моста.

10 мая 2016 г.
Что ждет нижегородцев в День города

Организаторы раскрыли некоторые сюрпризы, заготовленные к 12 июня, когда Нижний Новгород отметит свое 795-летие.

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Бывший СССР

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29 июля 2014 г.
Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Максимальная квота на прием граждан Украины Нижегородской области составила 5160 человек.

02 марта 2011 г.
СССР оценили в 100 тысяч долларов

Именно такую премию уплатил Михаилу Горбачеву за развал страны Джордж Бушстарший на торжественной церемонии в Филадельфии всего два года назад, в 2008 г.

05 января 2011 г.
100 лет самому знаменитому "трактористу" СССР

Завтра исполняется 100 лет со дня рождения Николая Крючкова, советского актера театра и кино.

14 ноября 2010 г.
Юбилей большевистской победы

Сегодня ровно 90 лет назад, 14 ноября 1920 года, Севастопольскую бухту покинули последние корабли белого флота

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В мире

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31 октября 2015 г.
Закончился прием заявок на участие в выборах президента ФИФА

Выборы пройдут 26 февраля 2016 г. на внеочередном конгрессе ФИФА.

03 октября 2010 г.
Германия объединилась

В Ровно 20 лет назад, 3 октября 1990 года, произошло объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году.

15 сентября 2010 г.
Гольфстрим остановился.

Согласно прогнозам ученых скоро начнется ледниковый период.

22 апреля 2010 г.
Бразилия как остров

(к 510-летию открытия) 22 апреля 1500 г. португальская флотилия под командованием дона Педру Алвареша Кабрала случайно открыла земли, которые ныне именуются Бразилией.

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Экономика

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24 ноября 2016 г.
Размер ЕНВД для ряда нижегородских предпринимателей в 2017 году повысится

Размер единого налога на вмененный доход для части предпринимателей в Нижнем Новгороде в 2017 году повысится.

30 октября 2016 г.
Партия новых снегоходов для армии

Новые лыжно-гусеничные снегоходы «Беркут» с отапливаемой кабиной будут поставлены для нужд министерства обороны РФ нижегородским заводом-производителем НПО «Транспорт».

15 сентября 2016 г.
Ярмарка "Осеннее плодородие" открылась в Нижнем Новгороде

Продовольственная выставка-ярмарка "Осеннее плодородие", организованная по поручению губернатора Валерия Шанцева, открылась в первом павильоне Нижегородской ярмарки 15 сентября.

31 июля 2016 г.
Группа "ГАЗ" планирует начать серийное производство автобусов "ГАЗель Next"

Группа "ГАЗ" планирует начать серийное производство автобусов нового поколения "ГАЗель Next" на Горьковском автозаводе осенью текущего года.

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Недвижимость

28 января 2016 г.
Тор 5 районов Москвы для покупки квартиры

Экспертами портала недвижимости "Naydidom" проведен анализ лучших районов г. Москвы, где выгодней всего купить квартиру.

28 мая 2009 г.
Цены на жилье упадут, когда чиновники замолчат

Оригинальный метод снижения цен на жилье предложил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

15 мая 2009 г.
Владимир Путин готов предоставить переселяемым гражданам Сочи постоянное жилье

При этом премьер выразил опасение, что граждане могут начать «паразитировть».

08 апреля 2009 г.
Высокопоставленные дольщики Санкт-Петербурга могут не получить квартиры

Корпорация "Строймонтаж" выводит активы. Первая инстанция Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворила иск Балтийского банка и наложила арест на бизнес-центр комплекса "Монблан". Бизнес-центр служил залогом кредита Балтийского банка в размере 717 млн. руб. ООО "КосМонблан", поручителем по кредиту выступал один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга корпорация "Строймонтаж".

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Оружие

19 июня 2009 г.
Огненный вал

Более 4 тысяч личного состава, 800 единиц военной техники было задействовано в широкомасштабных учениях Сухопутных войск, прошедших в Гороховецком учебном центре на полигоне в Мулино Нижегородской области.

12 марта 2009 г.
Знамена нового образца

Воинским частям Центрального регионального командования внутренних войск МВД России вручены Боевые знамена нового образца.

27 февраля 2009 г.
Заступили на боевое дежурство

На боевое дежурство заступила радиолокационная станция /РЛС/ "Воронеж-ДМ", расположенная под Армавиром.

22 февраля 2009 г.
Новая военная доктрина России

На оружейной выставке в Абу-Даби начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров рассказал о новой военной доктрине России, комплексах "Искандер" и "Булава", а также о некоторых планах российской армии.

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Технологии

16 января 2017 г.
Разработана специальная керамика для космических кораблей

Учеными ННГУ изобретена специальная керамика для защиты космических кораблей от воздействия высоких температур и радиации.

15 сентября 2015 г.
Новая версия флагманского решения «Лаборатории Касперского»

Технология «Лаборатории Касперского» для защиты от фишинга доказала свою эффективность в независимом тестировании.

10 марта 2012 г.
Переходим на цифру

В настоящее время в Рязани исчерпан ресурс аналогового телевидения. Свободные каналы для размещения новых программ отсутствуют.

19 октября 2009 г.
Автоматизированный контроль качества нефти

В 2008 году на НПС «Холмогоры» проведена реконструкция блока контроля качества нефти (БКН), во время которой на нефтепроводе Холмогоры – Клин были установлены приборы поточного контроля, позволившие не только круглосуточно контролировать показатели качества малосернистой нефти, но и оперативно реагировать на их изменение.

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Медицина

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17 сентября 2016 г.
Вице-премьер Ольга Голодец посетила нижегородский кардиоцентр

Нижегородская область досрочно выполнила поручение президента об увеличении объемов оказания высокотехнологичной медпомощи в 1,5 раза, об этом стало известно во время визита вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец в нижегородский кардиоцентр.

06 июня 2016 г.
Нижегородские нейрохирурги лечат падучую на операционном столе

Нижегородские нейрохирурги предложили лечить падучую, как называют эпилепсию с давних времен, с помощью скальпеля, и успели успешно осуществить первые две операции.

04 мая 2016 г.
В Нижнем Новгороде появилось оборудование для наименее травматичного удаления опухоли.

Единственное в ПФО эндоскопическое оборудование для онкологических операций появилось в областном нижегородском онкодиспансере.

04 марта 2016 г.
Создан регистр доноров костного мозга

В Татарстане создан регистр доноров костного мозга для онкобольных.

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Право

09 июля 2010 г.
С рабочим визитом в… горячие точки

Завершился рабочий визит заместителя начальника ГУВД по Нижегородской области генерал-майора милиции Виктора Кабацкого в Северо-Кавказский регион.

19 ноября 2009 г.
Смертная казнь отменена или…?

Сегодня Конституционный суд РФ, в очередной раз проигнорировав народное мнение, постановил, что после наступления 1 января 2010 года в России не будет применяться смертная казнь, блистательно доказав, что ни о какой демократии в нашей стране не может быть и речи.

01 февраля 2008 г.
Львова дискредитировала "Матросскую тишину"

ФСИН подает в суд на адвоката Алексаняна.

01 февраля 2008 г.
Симоновское правосудие

Суд оставил Алексаняна под стражей.

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Криминал

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29 июля 2016 г.
Организаторов "алмазной" финансовой пирамиды осудили в Казани

В Казани осудили организаторов финансовой пирамиды, от участия в которой пострадало более 200 человек в России и за рубежом.

05 мая 2016 г.
Районный суд Нижнего Новгорода выдворил за пределы РФ британского журналиста Артура Хауса

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода принял решение выдворить за пределы РФ заместителя главного редактора британского интернет-издания The Calvert Journal и главного редактора онлайн-журнала The Junket Артура Хауса.

29 апреля 2016 г.
Арестован глава администрации Дивеевского района Нижегородской области Владимир Лопаткин

По подозрению в растрате бюджетных средств арестован глава администрации Дивеевского района Нижегородской области Владимир Лопаткин.

25 февраля 2016 г.
Арестован бывший игрок казанского "Рубина"

Верховный суд Татарстана заключил под стражу подозреваемого в организации финансовой пирамиды экс-капитана казанского футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова.

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Происшествия

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28 июля 2016 г.
Смертельно опасные сотовые телефоны

Из-за разговоров по телефону во время грозы погиб один человек, а второй доставлен в больницу.

25 июня 2012 г.
Судно на воздушной подушке опрокинулось в Нижегородской области

Это произошло во время совершения маневра на Горьковском водохранилище.

23 апреля 2012 г.
Два человека подорвались на снаряде

В поселке Новосмолинский Володарского района Нижегородской области два человека получили ранения, подорвавшись на снаряде.

16 февраля 2011 г.
Морозы продержатся в Москве до марта

Аномальные морозы продержатся в московском регионе до конца февраля, и только в начале марта температура вернется к климатической норме

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Терроризм

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04 июля 2011 г.
И еще раз о терроризме

Нижегородские полицейские приняли участие в пресс-конференции, посвященной расследованию дел о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.

28 августа 2009 г.
Террористы утихнут только после введения смертной казни.

Таково мнение подавляющего большинства жителей России, которое они высказали в ходе короткого блиц-опроса.

21 марта 2009 г.
Среди ликвидированных трое иностранцев

Предполагается, что трое из 12 убитых в Карабудахкентском районе Дагестана боевиков могут быть гражданами иностранных государств, заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров.

20 марта 2009 г.
Базы сформированы

Российские военные базы в Южной Осетии и Абхазии сформированы, и сейчас идет процесс их обустройства

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Коррупция

04 мая 2008 г.
Насколько опасен чиновничий произвол?

Президент Чувашии Николай Федоров считает крайне актуальной тему чиновничьего произвола в республике.

15 апреля 2008 г.
По своей инициативе

"Ъ": Сторчак направил в СК собственные показания.

27 марта 2008 г.
Повестка связана с делом о "Сосновках"

Касьянов вызван в Генпрокуратуру на допрос.

13 марта 2008 г.
Бывший вице-мэр незаконно сдавал земли в аренду

Против спикера ставропольской Думы возбуждено новое дело.

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Транспорт

03 августа 2016 г.
Нижегородец продаёт голливудский автомобиль из "будущего"

Житель Нижнего Новгорода выставил на продажу уникальный автомобиль марки DeLorean. Внешний вид и салон машины практически идентичны тому, что был снят в мегапопулярном фантастическом фильме "Назад в будущее".

06 апреля 2013 г.
На дорогах Нижнего Новгорода прошла операция "Труба"

Необычную акцию провели госавтоинспекторы на улицах Нижнего Новгорода - они останавливали абсолютно всех водителей.

20 декабря 2010 г.
Джип на подсолнечном масле

Вот уже несколько лет катается на альтернативном биотопливе менеджер одной из нижегородских фирм Алексей Носов.

26 марта 2009 г.
На дороги денег нет

Дорожные деньги подвергаются в регионах сокращению в первую очередь.

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Культура

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21 октября 2016 г.
Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступили в Кафедральном соборе Антверпена

Концерт известного российского музыканта Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» прошёл в Кафедральном Соборе г.Антверпен (Бельгия) при большом стечении бельгийских зрителей.

03 июля 2016 г.
В Нижнем Новгороде выпустят памятную медаль

Памятную медаль выпустят к 120-летию Нижегородского художественного музея и Нижегородского историко-архитектурного музея.

10 июня 2016 г.
Шатер искусств появится на фестивале электронной музыки Alfa future people

На третьем международном фестивале электронной музыки и технологий Alfa future people, который пройдет в Нижегородской области 22 – 24 июля появится Шатер искусств.

14 мая 2016 г.
Денис Мацуев откроет XIV Международный фестиваль искусств

Денис Мацуев откроет XIV Международный фестиваль искусств им. А.Д. Сахарова "Русское искусство и мир", который пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая.

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Спорт

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06 ноября 2016 г.
На каждые два места пять претендентов

Именно таково количество добровольцев в Нижнем Новгороде, желающих стать волонтерами на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

13 августа 2016 г.
Монтаж крыши стадиона начнется в Нижнем Новгороде в августе

Монтаж крыши стадиона "Нижний Новгород", на котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018, планируется начать в начале августа.

27 апреля 2016 г.
Три «золота» взяли нижегородские тяжелоатлеты на чемпионате России

В Москве прошел чемпионат России по тяжелой атлетике среди студентов. Нижегородские спортсмены завоевали три золотых медали.

20 декабря 2015 г.
Среди чемпионов – имена нижегородцев

Студенты ННГУ завоевали призовые места на молодежном первенстве России по бадминтону.

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Наука и образование

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05 мая 2016 г.
Катализаторы нового поколения разработали в Самарском университете

Ученые Самарского университета разработали катализаторы нового поколения для процессов гидрирования непредельных и ароматических углеводородов, в частности, бензола.

30 апреля 2016 г.
Англичанин стал лучшим учителем года в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде победителем регионального этапа конкурса "Учитель года России - 2016" стал 30-летний Дмитрий Стожаров, преподаватель английского языка школы № 1 города Перевоза Нижегородской области.

27 апреля 2015 г.
Научно-химическое сотрудничество

Международная минерально-химическая компания и главный университет России договорились взаимодействовать в сфере подготовки нового поколения химиков.

14 апреля 2015 г.
Русская Олимпиада для литовских школьников

В Каунасе в гимназии имени Александра Пушкина состоялся финал XXII ежегодной Олимпиады литовских школьников по русскому языку.

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История

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17 июня 2012 г.
Сорокалетие "Уотергейта"

17 июня 1972 года начался уотергейтский политический скандал.

16 июня 2012 г.
Последний день Первой революции

105 лет назад была распущена II Государственная Дума Российской империи.

11 июня 2012 г.
"Дело Тухачевского"

11 июня исполняется 75 лет с начала репрессий в Красной Армии.

01 июня 2012 г.
Новочеркасский расстрел

1 июня исполняется 50 лет со дня начала народных волнений в Новочеркасске.

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Экологический дозор

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26 сентября 2016 г.
В Нижнем Новгороде зацвела самая крупная кувшинка в мире.

Виктория амазонская – самая крупная кувшинка в мире — зацвела в Ботаническом саду Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского.

10 августа 2016 г.
Нижегородец нашёл гнездо редкой птицы

Во время экспедиции в Нижегородской области орнитолог Алексей Левашкин нашёл гнездо змееяда с птенцом внутри.

20 июля 2015 г.
В Татарстане приостановили работу двух предприятий

В Татарстане за выброс в воздух вредных веществ приостановили работу двух предприятий.

14 июля 2015 г.
Три инвестиционных проекта реализованы ЛУКОЙЛом

ЛУКОЙЛ реализовал три инвестиционных проекта по защите окружающей среды от вредных выбросов стоимостью более 1 млрд рублей при строительстве нового нефтеперерабатывающего комплекса на заводе в Нижегородской области.

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Масс-медиа

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26 февраля 2016 г.
Более 40 нижегородских газет вошли в федеральный перечень

Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердил список социально значимых периодических печатных изданий, которые в рамках подписной кампании на второе полугодие 2016 года получат скидку.

08 мая 2014 г.
В Чебоксарах стартовал Всероссийский журналистский конкурс

На Чебоксарском заводе промышленных тракторов в рамках церемонии выпуска первого зерноуборочного комбайна АГРОМАШ 4000 объявлен Всероссийский журналистский конкурс на лучшее освещение темы технического перевооружения сельского хозяйства.

15 апреля 2014 г.
Корпоративная газета "ЕвроХима" признана лучшей в России

Издание победило в XI Ежегодном Всероссийском конкурсе корпоративных медиа, организованном Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

23 ноября 2012 г.
Сегодня отмечает свой юбилей газета "Начеку"

Творческому коллективу газеты Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России исполнилось 50 лет.

все новости раздела

Мнения

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты":
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости

12 февраля 2015 г.
Сергей Лавров

Сергей Лавров,
Министр иностранных дел России:
Переговоры идут лучше чем супер

15 марта 2014 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Темна украинская ночь или Пять отличий Бандер-Логов от фашистов

06 мая 2013 г.
Георгий Бовт

Георгий Бовт,
Политолог:
Не пишите новые законы - соблюдайте старые инструкции!

20 марта 2013 г.
Наталия Геворкян

Наталия Геворкян,
специальный корреспондент ИД "КоммерсантЪ":
Поцелуй для гомофобов

26 июля 2012 г.
Антон Орехъ

Антон Орехъ,
журналист "Эха Москвы":
Луку не пустили на Темзу

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